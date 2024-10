NCIS Los Angeles : 3 nouveaux épisodes

SERIE – Vendredi 18 octobre à 21 h 00, suivez 3 nouveaux épisodes de votre série.

En raison du match de la finale de Beach Soccer diffusée à 19h00, la série sera diffusée à partir de 21h00 au lieu de son horaire habituel.

L’espion qui m’aimait (partie 1)

À Hollywood, le meurtre d’un antiquaire suisse, aussi connu des services de police pour des ventes d’armes illicites, réveille les craintes d’anciens espions internationaux dont l’identité sera compromise à la découverte du carnet d’adresses que tenait la victime. Hetty apparaît sur cette liste noire que son équipe tente de trouver par tous les moyens…

L’espion qui m’aimait (partie 2)

Hetty est à la recherche du meurtrier de Cole et du livre tant convoité dont la possession est devenue un enjeu sanglant. Callen se rend au logement de Cole et découvre que le tueur avait désactivé le système de surveillance vidéo. Cependant, il parvient à récupérer quelques images qui lui apportent la preuve que des Russes sont mêlés à l’affaire. Mattias révèle à Hetty que sa libération a été acceptée en échange du livre. Kensi se fait capturer par les Russes, car ils sont persuadés que celle-ci détient le livre puis l’agent du NCIS comprend alors qu’une course contre la montre débute : il faut retrouver le document avant que les Russes ou que Mattias ne mettent la main dessus et ne disparaissent…

Le saut de l’ange

Alors que tout le monde s’apprête à fêter Noël, des coups de feu éclatent dans un quartier résidentiel de Los Angeles. La police découvre deux cadavres dans une maison et fait appel au NCIS quand il s’avère que le seul survivant est un ancien officier du renseignement naval, Brent Talbot. Il semble souffrir d’un syndrome post-traumatique et s’avère incapable de raconter ce qui s’est passé dans la maison. Kensi, dont l’ancien petit ami était aussi atteint du même mal, sympathise avec Brent. Elle le ramène chez lui, pensant que retourner sur les lieux du crime l’aidera à retrouver la mémoire…