100% FENUA – Mercredi 30 avril à 19 h 35, TNTV vous propose un nouvel épisode de la série documentaire « Polynésie : le pouvoir des plantes ».

Le Tahinu, ou faux tabac, est bien plus qu’un simple arbuste des rivages polynésiens. Sur les atolls balayés par les vents marins, cette plante résistante s’élève là où peu d’autres peuvent survivre. Arbre de l’extrême, enraciné dans des sols salés et pauvres, il incarne la force de la nature insulaire. Mais au-delà de sa résilience, le Tahinu détient un secret précieux : ses vertus médicinales contre la redoutée ciguatera, surnommée « la gratte », une intoxication alimentaire qui frappe les habitants du Pacifique.

À travers les voix de botanistes, de guérisseurs traditionnels et d’habitants des atolls, ce documentaire lève le voile sur les usages méconnus du Tahinu, entre science et savoirs ancestraux. Un voyage au cœur d’une plante mythique, sentinelle des récifs et alliée de l’homme face aux poisons invisibles des lagons.

Bleu Lagon Productions

Polynésie le pouvoir des plantes – Le Tahinu, l’arbre remède

Mercredi 30 avril à 19 h 35