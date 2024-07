Les Bracelets Rouges : 2 nouveaux épisodes

SÉRIE – Lundi 15 juillet à 19 h 30, suivez 2 nouveaux épisodes de la saison 5 de vote série.

Episode 5

Emma subit les conséquences de son emportement de la veille et son état inquiète fortement Darius. Sous l’impulsion positive de Mehdi, une simple sortie au bord de l’eau pourrait bien donner du fil à retordre à nos héros.

Episode 6

L’état d’Emma s’aggrave et ses amis cherchent une solution de dernier recours pour l’aider. Autour d’elle, les soignants et ses parents gardent espoir et redoublent de soins. La solidarité, l’amour et l’amitié viendront-ils à bout du mal qui menace la jeune femme ?