DIVERTISSEMENT – Jeudi 23 janvier à 20 h 40, Mercotte et Norbert Tarayre mettent au défi acteurs, influenceurs, chanteurs ou humoristes, dans le » Meilleur Pâtissier Célébrités « .



Amandine Petit, Philippe Candeloro et Juju Fitcats se lancent pour une charlêpe, l’ingénieux mélange d’une charlotte aux crêpes ! Pour organiser le plus royal des goûters à notre jury déjà couronné, les célébrités devront réussir la transformation du banal gâteau de crêpes en délicatesse suprême. Le tour de main devra être assuré et les gestes précis. Dans un décor princier, nos aspirants pâtissiers vont devoir tout donner pour rafler la couronne et le trophée.