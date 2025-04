Damages : 2 nouveaux épisodes !

SÉRIE – Mercredi 9 avril à 20 h 15, regardez votre série avec Rose Byrne, Glenn Close, Ryan Philippe.

Diffamation

Patty Hewes accuse Walter Kendrick de meurtre en direct à la télévision. Elle est aussitôt poursuivie pour diffamation par Claire Maddox, l’avocate de l’industriel. Mais l’effet escompté est déjà à l’oeuvre et le cours de l’action UNR chute. Les fantômes du passé d’Ellen resurgissent quand elle doit retourner à l’appartement qu’elle partageait avec David. Elle découvre un cadeau que celui-ci lui destinait avant de mourir. L’affaire Frobisher refait également surface par l’intermédiaire de Katie Connor, la soeur de David. Elle croit reconnaître l’homme qui la poursuivait.

Le prix de la loyauté

Patty organise une conférence de presse pour présenter Arthur Frobisher comme plaignant principal du procès qui aura lieu contre Walter Kendrick. L’ancien adversaire de l’avocate y voit un moyen de restaurer sa respectabilité. Mais son homme de main le met en garde. Ellen met les agents du FBI sur la piste d’oncle Pete… une piste qui pourrait bien le mener jusqu’aux cadavres que recèle le placard de Patty.

Saluée par les critiques, la série a reçu 4 prix et 28 nominations dont le Golden Globes en 2008 de la Meilleure actrice dans une série dramatique et les Emmy Awards en 2008 et 2009 de la Meilleure actrice dans une série dramatique pour Glenn Close.

Damages

