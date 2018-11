Vidéo - Animaux en putréfaction et carcasses de voitures : découverte d'une décharge sauvage à Mitirapa

En vidéo, l'interview de Sophie, membre du collectif contre la porcherie de Taravao



C'est en se promenant dans la vallée de Toahotu que des éco randonneurs ont découvert une nouvelle décharge sauvage : carcasses de véhicules agricoles, animaux en décomposition... "Quand on arrive par la rivière, on voit beaucoup de détritus : beaucoup de bidons, des pneus etc. Et si on escalade un peu le coteau, on arrive sur des cadavres de vaches, des os, de la pourriture", explique une marcheuse.



Les détritus s'étalent au milieu des arbres à la pointe Piiraaorie en bas du domaine Hiupe à Mitirapa. Le même domaine que celui sur lequel un élevage porcin doit voir le jour à Taravao. C'est d'ailleurs le collectif contre cet élevage qui a signalé la décharge aux communes de Taiarapu Est et Ouest.