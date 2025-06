Carpe Diem, votre série du lundi

SÉRIE – Lundi 9 juin à 19 h 45, retrouvez votre nouvelle série française avec Samuel Le

Bihan, Barbara Schulz, Jisca Kalvanda.

Les deux prochains épisodes



Épisode 5

Peters Marks est retrouvé asphyxié dans sa voiture et Tom est la dernière personne à l’avoir vu ! Aidé par Sigourney et Simon, il doit prouver son innocence. Mais, l’avocat se mouille dans une nouvelle affaire pour défendre Nour Samaan, employée sur un yacht, accusée d’avoir assassiné son employeur insistant, Vadim Dimitrov.

Épisode 6

Le corps de Noémie Glassman, célèbre soprano, est retrouvé à l’Opéra de Nice. Son assassin semble tout trouvé : Jojo, patron du palace et ami de Tom, a découvert la victime et laissé son A.D.N. dans la loge. Serait-ce un coup monté ? Tom, Sigourney et Simon enquêtent, mais ont bien d’autres soucis… Un tueur à gages pourchasse Tom… Le temps est compté, il doit prouver son innocence dans l’affaire Peter Marks avant de se faire assassiner ! Zoé lui vient en aide en replongeant dans les dossiers de sa mère…

A 48 ans, Tom Villeneuve est enfin libre. Accusé à tort du meurtre de sa femme, il vient de passer 17 ans en prison. Combatif, il étudie le droit en prison et, lorsqu’il est libéré, devient avocat. A Nice, il ouvre son cabinet, résolu à retrouver le véritable assassin et à défendre d’autres innocents injustement accusés de crime.

Carpe Diem

Lundi 9 juin à 19 h 45