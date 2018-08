Une nouvelle loi pour punir les comportements dangereux en deux roues

Rédaction web

La loi n° 2018-701 du 3 août 2018 applicable en Polynésie française a été publiée au Journal officiel dimanche. Désormais, le fait d’adopter, au moyen d’un véhicule terrestre à moteur, des conduites qui compromettent délibérément la sécurité ou la tranquillité des usagers de la route constitue un délit puni d’un an à cinq ans d’emprisonnement et de 15 000 à 75 000 euros (1 789 976 à 8 949 880 F CFP) d’amende. La confiscation du véhicule et l’annulation du permis de conduire sont également possibles.Ce dispositif s’inscrit dans les objectifs du plan territorial de prévention de la délinquance. Dans un communiqué, le haut-commissaire René Bidal annonce qu'il a demandé aux forces de l’ordre d’appliquer immédiatement les nouvelles dispositions afin de lutter "contre ce phénomène dont les répercussions sur la sécurité des autres usagers de la route sont parfois gravissimes."Le haut-commissaire estime que les "runs troublent gravement la tranquillité publique, singulièrement la nuit et les résidents sont exaspérés par ces comportements d’incivilité manifestes. Les maires pourront, en lien avec les services de police et de gendarmerie, donner les instructions qu’ils jugeront utiles à leur police municipale pour améliorer la prévention mais aussi permettre la répression ; les mutoi travaillant en parfaite coordination avec les services d’Etat."