La cagnotte record de l’EuroMillions attire les foules

Une grille de 5 chiffres et 2 étoiles : une combinaison qui peut faire basculer toute une vie. Le super-jackpot en jeu à l’EuroMillions est l’un des plus importants jamais atteints : 29, 8 milliards de Fcfp. De quoi faire tourner bien des têtes. Ce vendredi matin, le Fare Loto n’a pas désempli avant l’heure limite pour participer au tirage du jour.

« En cas de victoire, on paiera nos dettes et ensuite, on se fera plaisir en famille, faire beaucoup de voyages », confie une joueuse.

Cet autre joueur a misé 7000 Fcfp : « Si je gagne, j’irai dans un hôtel tranquille une semaine à Tetiaroa pour me ressourcer. Après, ce sera l’aventure. »

Annabelle Martinez, responsable du centre de paiement, remarque que « les gens viennent à un rythme soutenu depuis lundi et je pense dès ce week-end pour les détaillants qui étaient ouverts ce week-end. C’est le début du mois, les salaires sont arrivés donc les gens sont plus enclins à jouer. (…) « Je pose ma retraite », c’est la première chose que les gens me disent. Ils ont tous la même idée en tête : c’est de sortir du train-train habituel et vivre de grandes choses« .

– PUBLICITE –

Des numéros fétiches

À chacun sa méthode pour maximiser ses chances, notamment les numéros fétiches. Dans la famille de cette joueuse, « on aime bien mettre le 2 pour mon papa, le 12 c’est mon grand-père… »

« Je joue toujours ma date de naissance et celles de mes enfants, explique un autre. Il faut de l’espoir. Si je joue, c’est pour gagner »

Personne n’a trouvé la combinaison gagnante cette fois-ci. La somme à remporter est remise en jeu pour mardi. Faute de gagnant pendant 5 tirages consécutifs, les gains seront répartis entre les rangs suivants.

Pour l’heure, le plus gros gain français à l’EuroMillions demeure celui de 26 milliards, remporté il y a 4 ans, par une joueuse du fenua.

Portera-t-il chance ou malheur aux joueurs : l’unique vendredi 13 de l’année 2025 tombera la semaine prochaine.