La course de la Saint-Valentin aura lieu ce samedi

Comme chaque année, l’Association Sportive Courir en Polynésie (ASCEP) sous l’égide de la fédération d’athlétisme de Polynésie française (FAPF), organise la course de la Saint-Valentin. L'occasion pour tous les amoureux de courir ensemble sur 5 kilomètres, le samedi 9 février, et de peut-être avoir la chance de remporter certains lots : billets d'avion, brunch...



Le départ sera donné à 17 heures devant l’entrée de la Mairie de Arue (côté poste de police). Les coureurs emprunteront la route de ceinture (direction Papeete coté montagne) jusqu’au rond point du RIMaP/P pour se rendre en direction de la servitude Bonno-Terva par le passage protégé. Au fond de celle-ci, demi-tour et retour vers la Mairie par la voie la plus à droite côté montagne.

La ligne d’arrivée sera située devant le bâtiment principal de la mairie. Le franchissement de la ligne d’arrivée devra se faire main dans la main.