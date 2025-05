Un rêve à deux : votre film de dimanche après-midi

FILM – Dimanche 1er juin à 13 h 35, après-midi cinéma devant votre film : « Un rêve à deux ».

Réalisateur David WEAVER, avec Autumn REESER | Aaron O’CONNELL | Donia KASH

Entre un petit ami qui manque de fantaisie et un travail qui ne la passionne pas, Jenifer s’ennuie ferme dans sa vie jusqu’à ce qu’une vision jaillie d’une boîte à souvenirs lui rappelle ses rêves d’enfant. Encouragée par sa meilleure amie et par le séduisant Alex, un peintre qui partage sa passion pour les albums illustrés, elle se laisse peu à peu convaincre de réaliser le rêve qui lui tient le plus à cœur : écrire son propre livre.

