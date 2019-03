Jamel a fait rire To’ata

Rédaction web avec Thierry Teamo



Ovationné en fin de spectacle, Jamel Debbouze a encore une fois conquis le public polynésien. Samedi soir place To’ata, ils étaient 3 500 à découvrir son nouveau spectacle intitulé "Maintenant ou Jamel".Sur scène, l’humoriste et comédien a abordé divers thèmes de société. Et il sait s’imprégner de chacun des lieux où il se produit pour faire ce qu’il aime le plus : improviser et jouer avec son public.Un public polynésien qui s’est retrouvé étonné et hilare à chaque fois que Jamel sortait quelques "gros mots" en reo tahiti. Mais pour lui, c’est normal, "c’est la troisième fois que je viens, donc je suis presque Tahitien, attention !", a-t-il confié avec humour à l’issue de sa prestation."Je fais toujours la même chose lorsque j’arrive dans un endroit, a-t-il poursuivi plus sérieusement. Je m’imprègne, je tourne, je pose des questions, je hume, je veux savoir la température, sinon je n’arrive pas à faire communion avec le public."Si le public semble avoir été conquis, du côté de Jamel, c’était l’éclate. "J’ai passé un super moment, c’était extraordinaire ! On fait plein de spectacles, on est en pleine tournée en ce moment et des moments comme ça, c’est assez rare, c’était génial. En tout cas moi je l’ai vécu comme un rêve."C’est la troisième fois que Jamel Debbouze se produit au fenua. Quant à la première partie de son spectacle, elle a été assurée par la jeune et talentueuse Yepo qui, elle aussi, s’est mis le public dans la poche.