Diffamation : Geffry Salmon conteste la plainte d'Edouard Fritch

Sam Teinaore

En première instance le leader de la liste Tahoeraa Huiraatira aux élections territoriales avait été condamné à payer une amende de 500 000 Fcfp . Il devait également payer 200 000 Fcfp à Edouard Fritch au titre de dommages et intérêts. L’avocat de Geffry Salmon a contesté la plainte sur la forme et le fond.Pour maître Gilles Jourdainne, l’avocat d’Edouard Fritch, il n’y pas de contestation possible sur les faits de diffamation, selon lui Geffry Salmon doit être condamné au même titre que Gaston Flosse il y a quelques jours pour également des faits de diffamation : "Cela y ressemble effectivement beaucoup dans la mesure où il a été imputé des éléments concernant la sincérité du vote entre les deux tours de scrutin. Ces éléments qui ont été jetés en pûture dans les médias sont manifestement teintés de diffamation. Et c'est donc la raison pour laquelle nous nous retrouvons devant les juridictions pour que leurs auteurs soient condamnés".