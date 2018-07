Bientôt un lycée d'enseignement agricole privé à Taravao

Taravao accueillera, à la rentrée, un lycée d’enseignement agricole privé. Le Haut-commissaire, René Bidal, et le Président de l’Église protestante Ma’ohi, Taaroanui Maraea, ont co-signé un contrat, mercredi après midi, en présence du Président du Pays et des autorités communales.



Par ce contrat, les dirigeants du lycée d’enseignement agricole privé s’engagent à :

se conformer, pour les filières prévues dans ce contrat, au schéma prévisionnel national des formations de l’enseignement agricole mentionné à l’article L.814-2 ;

offrir aux élèves des formations dispensées par des personnels qui présentent les qualifications requises par la réglementation en vigueur ;

respecter les programmes nationaux et, dans le cadre de leur projet pédagogique, à préparer les élèves aux diplômes d’État de l’enseignement agricole ;

se prêter aux contrôles administratifs, pédagogiques et financiers de l’État ;

respecter les droits et à faire respecter les obligations de ses personnels, tels qu’ils sont prévus aux articles suivants.



En contrepartie, l’État accompagnera chaque année le nouvel établissement via l’allocation de moyens financiers pour le fonctionnement général, les bourses sur critères sociaux et il assurera la rémunération des sept enseignants et cinq personnels encadrants et accompagnants qui seront affectés en 2019.



