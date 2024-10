Ta’urua Hīmene : nō te 8 o te matahiti e fa’atupuhia hō’ē tata’ura’a

Tae mai i te nei mahana, ‘ua riro noa te Ta’urua hīmene ‘ei ‘āru’i hīmenera’a i te ‘outu Tefauroa. Mai teie atu matahiti, e tata’u ato’a te mau pupu hīmene mai terā e ‘itehia ra i te Hura Tapairu nō te ‘ori.

Nō te mau fa’aturera’a, ‘aita te tōmite i haere ātea atu, ‘ua tāpe’a mai ‘ona i te huru terera’a a tō te Heiva i Tahiti. Titauhia te mau pupu ‘ia tāpa’o mai ia rātou i roto i te tuha’a nō te Tārava Tahiti, Tārava Raromata’i ‘e ‘aore rā te Tārava Tuha’a pae. Mai te mea e ti’ahia e rātou, e nehenehe ato’a e tomo atu i roto i te tata’ura’a Hīmene ‘otorau, ‘e’ere ra i te mea fa’ahepohia. Nō te tuha’a Hīmene ‘otorau, e ma’iti mai te mau pupu tāta’i tahi e piti a’e hīmene tumu : te ‘Ūtē, te Pāta’uta’u, te Tārava, te Tuki ‘e te Rū’au.

Te tōmite hi’opo’a

Te mau rē

Nō te mau pupu, titauhia 12 tae atu i te 15 ta’ata, ‘iritihia i te feiā 16 a’e matahiti i te taime tata’ura’a. Nō te mau tamari’i 12 matahiti a’e, e fāri’ihia ‘eiaha ra ‘ia hau i te 3.

11 pupu tata’u

Tuha’a Tārava Tahiti

Taure’a RSMA

Ha’amauhia : i te ‘āva’e ‘ātete 2024

Ra’atira : Nélanie CLARK

Tāparau tumu parau ‘e hīmene : Retina ‘ā TEOHIU ‘ā TERIITEMOEHAA

Te upo’o parau : Fa’atara i te here / Ode à l’amour

Te Manu Āi’a

Ha’amauhia : i te ‘āva’e novema 2023

Ra’atira : Ginette HUTIA

Tāparau tumu parau ‘e hīmene : Tuarau TUIA

Te upo’o parau : Te va’a tau’ati / La pirogue double

Taru’u

Ha’amauhia : i te ‘āva’e ‘ātete 2019

Ra’atira : Dayna TAVAEARII

Tāparau tumu parau ‘e hīmene : Retina ‘ā TEOHIU ‘ā TERIITEMOEHAA

Te upo’o parau : Fa’atara i te here / Ode à l’amour

Tuha’a Tārava Raromata’i

Ahi Ora

Ha’amauhia : i te ‘āva’e māti 2023

Ra’atira : Benjamin COLOMBANI

Tāparau tumu parau ‘e hīmene : Benjamin COLOMBANI

Te upo’o parau : E reo ora / Les langues vivantes

Ō Tahi

Ha’amauhia : i te matahiti 2024

Ra’atira : Dayna TAVAEARII

Tāparau tumu parau ‘e hīmene : Dayna TAVAEARII

Te upo’o parau : Te mā’a / La nourriture

Tamari’i Tipaerui Iti

Ha’amauhia : i te ‘āva’e ‘ātete 2024

Ra’atira : Imima PAE

Tāparau hīmene : Gladys PIOKOE

Te upo’o parau : ‘A poihere i te mau vahine ! / Chérissez les femmes !

Tamari’i Tipaerui Nui

Ha’amauhia : i te ‘āva’e ‘ātete 2024

Ra’atira : Régina TAUFA

Tāparau tumu parau ‘e hīmene : Régina TAUFA

Te upo’o parau : Te fare purera’a Te Rau Olive / Le temple Te Rau Olive

Tuha’a Tārava Tuha’a Pae

No Koe e te Rapa

Ha’amauhia : i te ‘āva’e tetepa 2024

Ra’atira : Angélica NARII

Tāparau o te tumu parau : Angélica NARII

Tāparau hīmene : Katirina MAKE, Lucie RIARIA, Vairiki TAMATA épse ANGIA

Te upo’o parau : Te to’ohitu / Le conseil des sages

Tamari’i Tuha’a Pae nō Mahina

Ha’amauhia : i te ‘āva’e fepuare 2015

Ra’atira : Viviane TAVITA

Tāparau tumu parau ‘e hīmene : Ozias HATITIO

Te upo’o parau : Te here ‘e te aroha o te Atua, te rama o te ora / L’amour de Dieu, flambeau de la vie

Tamariki Rapa 2

Ha’amauhia : i te ‘āva’e tetepa 2024

Ra’atira : Jeanne PUKOKI

Tāparau tumu parau ‘e hīmene : Jeanne PUKOKI

Te upo’o parau : Nūna’a mā’ohi a ‘ere ki tā tātou tamariki / Peuple mā’ohi aimez nos enfants

Tupu Au

Ha’amauhia : i te matahiti 2001

Ra’atira : Timiri HATITIO

Tāparau tumu parau ‘e hīmene : Nicodem TEREOPA

Te upo’o parau : Te tautai a’ai e te ha’anahora’a o te moana / La pêche d’antan et

organisation

HA’AMĀRAMARAMARA’A

Tata’ura’a mātāmua Ta’urua Hīmene

Mahana pae 25 nō ‘ātopa, i te hora 6 i te ahiahi, i te fare teata

Ta’ata pa’ari : 1 000 Fcfp / Raro mai i te 18 matahiti : 500 Fcfp / Tāmoni ‘ore nō te feiā huma ‘e te mau tamari’i raro mai i te 2 matahiti

‘Āpe’e ta’ata huma (1 nā ni’a i te ta’ata huma) : 1 000 Fcfp

Ho’ora’a tīteti i TFTN ‘e ‘aore i ni’a i te tahua natirara

Ha’amāramaramara’a, i ni’a i te ‘api Facebook ‘e ‘aore ra i te nūmera 40.503.100