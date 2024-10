Ta’urua Hīmene : une 8e édition et un concours

Jusqu’à présent, le Ta’urua Hīmene était un concert annuel à la Pointe Vénus. Désormais, ce nom désigne également un concours, offrant pour la première fois aux groupes de chants polyphoniques une compétition qui leur est entièrement dédiée. Tout comme le Hura Tapairu célèbre le ‘ori Tahiti, ce concours offre aux groupes de chants polyphoniques leur propre scène de compétition.

Il s’est inspiré des règles et des pratiques du Heiva i Tahiti. Les groupes doivent s’inscrire dans une des trois catégories obligatoires, ils ont le choix entre la catégorie Tārava Tahiti, Tārava Raromata’i et Tārava Tuha’a Pae. Les groupes ont aussi la possibilité de s’inscrire dans la catégorie facultative appelée hīmene ‘otorau. Cette catégorie permet à chaque groupe de proposer un medley comprenant un mix d’au moins deux chants traditionnels suivants : le ‘Ute, Pāta’uta’u, Tārava, Tuki et Ru’au.

Le jury du concours

Les prix

Ce nouvel événement accepte des groupes composés de 12 à 15 membres. Cette différence significative de taille permet aux chanteurs d’occuper la scène du Grand Théâtre et de proposer un spectacle puissant qui met en avant toutes les voix.

– PUBLICITE –

L’âge minimum requis pour tout artiste participant au concours est fixé à partir de 16 ans révolus à la date de l’évènement. Cependant, la participation de trois artistes d’au moins 12 ans révolus à la date de l’évènement est autorisée.

11 groupes inscrits

Catégorie Tārava Tahiti

Taure’a RSMA

Date de création du groupe : août 2024

Cheffe de la formation : Nélanie CLARK

Auteur du thème et des chants : Retina ‘ā TEOHIU ‘ā TERIITEMOEHAA

Titre du thème : Fa’atara ‘i te here / Ode à l’amour

Te Manu Āi’a

Date de création du groupe : novembre 2023

Cheffe de la formation : Ginette HUTIA

Auteur du thème et des chants : Tuarau TUIA

Titre du thème : Te va’a tau’ati / La pirogue double

Taru’u

Date de création du groupe : août 2019

Cheffe de la formation : Dayna TAVAEARII

Auteur du thème et des chants : Retina ‘ā TEOHIU ‘ā TERIITEMOEHAA

Titre du thème : Fa’atara ‘i te here / Ode à l’amour

Catégorie Tārava Raromata’i

Ahi Ora

Date de création du groupe : mars 2023

Chef de la formation : Benjamin COLOMBANI

Auteur du thème et des chants : Benjamin COLOMBANI

Titre du thème : E reo ora / Les langues vivantes

Ō Tahi

Date de création du groupe : 2024

Cheffe de la formation : Dayna TAVAEARII

Auteur du thème et des chants : Dayna TAVAEARII

Titre du thème : Te ma’a / La nourriture

Tamari’i Tipaerui Iti

Date de création du groupe : août 2024

Cheffe de la formation : Imima PAE

Auteur du thème et des chants : Gladys PIOKOE

Titre du thème : ‘A poihere i te mau vahine ! / Chérissez les femmes !

Tamari’i Tipaerui Nui

Date de création du groupe : août 2024

Cheffe de la formation : Régina TAUFA

Auteur du thème et des chants : Régina TAUFA

Titre du thème : Te fare purera’a Te Rau Olive / Le temple Te Rau Olive

Catégorie Tārava Tuha’a Pae

No Koe e te Rapa

Date de création du groupe : septembre 2024

Cheffe de la formation : Angélica NARII

Auteur du thème : Angélica NARII

Auteur des chants : Katirina MAKE, Lucie RIARIA, Vairiki TAMATA épse ANGIA

Titre du thème : Te to’ohitu / Le conseil des sages

Tamari’i Tuha’a Pae nō Mahina

Date de création du groupe : février 2015

Cheffe de la formation : Viviane TAVITA

Auteur du thème et des chants : Ozias HATITIO

Titre du thème : Te here e te aroha o te Atua, te rama o te ora / L’amour de Dieu, flambeau de la vie

Tamariki Rapa 2

Date de création du groupe : septembre 2024

Cheffe de la formation : Jeanne PUKOKI

Auteur du thème et des chants : Jeanne PUKOKI

Titre du thème : Nunaa mā’ohi a ‘ere kit ā tātou tamariki / Peuple mā’ohi aimez nos enfants

Tupu Au

Date de création du groupe : 2001

Cheffe de la formation : Timiri HATITIO

Auteur du thème et des chants : Nicodem TEREOPA

Titre du thème : Te tautai a’ai e te haanahora’a o te moana / La pêche d’antan et

organisation

PRATIQUE

1ère édition du concours Ta’urua Hīmene

Vendredi 25 octobre, à 18 h, au Grand Théâtre

Adultes : 1 000 Fcfp / Mineurs : 500 Fcfp / Gratuit pour les PMR enfants de moins de 2 ans

Accompagnateur PMR (1 accompagnateur par PMR) : 1 000 Fcfp

Billets disponibles sur place et en ligne

Renseignements et informations ici, sur Facebook et au 40.503.100