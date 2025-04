Te pahī Quantum of the Seas tei ho’i mai ‘i Pōrīnetia

348 metera te roa ‘e 40 metera te ‘ā’ano, pāpū maita’i te rahi ‘o teie pahī tītauhia ‘e fa’a’ōtohe no te tāpiri te uahu.

Matahiti ma’iri a’e nei tō teie pahī ‘a te taiete Royal Caribbean tere mātāmua ra’a mai i pōrīnetia. I teie haerera’a, piri i te 5400 horopātete i ni’a teie pahī rātere. Tā te feiā rima’ī ‘i ti’aturi ‘ē ‘e ho’o rahi rātou te mau tauiha’a. « Ti’aturi ra vau ‘e mara’a atu ā tā mātou ‘āpī, no te mea, ‘e pahī rahi teie. Mea rahi te mau horopātete ia fa’aauhia ‘i te mau pahī faito na’ina’i ‘e tae mai nei. ‘Aita ra ho’i ‘e rāve’a, mai terā ihoa. Tā’u noa ‘i tāpe’a mai ‘e mea rahi te mau pahī uta rātere ‘e tae mai nei iō tātou nei. Maita’i ato’a ia tā mātou ‘īmira’a faufa’a » te reo fa’ahiahia teie ‘o Tapuarii Villierme, ta’ata rima’ī no te uahu rahi.

‘E mai tei mātauhia, ia tae mai te hō’ē pahī rahi, tītauhia ia fa’anaho te mau fa’ana’anataera’a ‘e te pārurura’a ‘o te mau rātere, ‘inaha ‘e hope’a hepetoma teie. « E nehenehe tātou ‘e te’ote’o, ‘inaha ua matara teie fare no te fa’ari’i te mau rātere pahī ‘e ua nahonaho ato’a te mau tauiha’a ‘a te feiā rima’ī. Māuruuru ato’a i te hau fenua, te ‘oire no pape’ete, te tā’atira’a « pape’ete centre ville » ‘e te mau fare toa tei ‘īriti tō rātou ‘ūputa teie hope’a hepetoma. ‘Āre’a mātou tahiti tourisme, ‘e fa’anaho mātou ‘i tetahi mau fa’ana’anataera’a, te mau ha’api’ira’a ‘e te vai ato’a ra pupu rohipehe kaina », Lionel Teihotu rave ‘ohipa ‘i te pū tahiti rātere.

I ni’a teie pahī, vetahi ‘o te mau rātere ‘a tahi roa ra rātou ‘a ta’ahi mai ai ‘i te fenua nei. Rahi te ‘oa’oa te ‘ite mata roa ra’a tā tātou fa’ari’ira’a, noa atu te ua. « ‘Oa’oa roa vau te poura’a mai roto te ‘oire nō Pape’ete, mea rahi te mau ‘ohipa tā’u ‘i māta’ita’i. ‘E noa atu te ua, mea au roa nā’u » te reo ‘o te hō’ē horopātete no ‘Auterāria.

I teie roa nei po’ipo’i tāpati tō te pahī Quantum of the Seas fa’aru’e ra’a mai te uahu no Pape’ete, no te fano atu i te fenua no Mo’orea.