En pleine crise, le Raiatea lodge va rouvrir

La réouverture en cette période, c’est un pari osé pour le Raiatea lodge. L’établissement a fait peau neuve et tente une nouvelle stratégie pour relancer l’activité. La réouverture sera progressive avec la partie restauration dans un premier temps. Quant à l’hébergement, une reprise partielle est prévue mi-juin. « On ouvre pour la fête des mamans. C’est une belle occasion et la clientèle locale a répondu présente puisqu’on affiche complet dimanche midi, annonce Karine Lacroix, gérante de l’hôtel. C’est vrai que pour le moment on parle juste de restauration. On essaiera de rouvrir partiellement l’hébergement au niveau de l’hôtel à partir du 19 juin et pour le moment, les bungalows, c’est un peu en stand-by. Il n’est pas question de les ouvrir pour le moment. »

90%, c’est le meilleur taux de remplissage du Raiatea Lodge avec des touristes étrangers, mais ça, c’était avant la crise sanitaire. Désormais, l’établissement va devoir s’adapter et miser sur la clientèle locale. L’hôtel va mettre en place des animations en week-end tout le mois de juin : « Pour nous c’est une grande occasion de nous faire mieux découvrir de la clientèle locale. On va essayer de faire venir un artiste chaque mois, essayer d’avoir une thématique différente chaque samedi et puis le dimanche on mettra en place un brunch de 9h30 à 13h30. C’est pareil, on n’a jamais fait. »

Les troupes sont mobilisées. La direction espère un retour à la normale très vite. Une dizaine d’emplois sont en jeu : « L’objectif principal c’est de toute façon quoi qu’il arrive, de trouver suffisamment d’activité pour garder notre personnel. On fera en fonction de ce qui est possible. Donc tout le monde, en tout cas tous nos contrats permanents pour le moment restent avec nous et on fera tout pour qu’ils restent avec nous. »

Si les conditions d’arrivée sur le territoire sont améliorées, l’établissement devrait connaitre un mois d’août très favorable. Le planning des réservations est quasi complet.