EVENEMENT – Samedi 1er octobre à 7h00 depuis le motu de Arue, vivez une petite révolution dans le monde du va’a avec la première édition de la TNTV Va’a Festival Arue avec le concours de la TEP.

Une compétition unique en son genre que vous pourrez suivre en direct sur votre chaîne, à la télé, sur son site internet et en facebook live.

Programme de la journée



7h00 : Direct TV & WEB

A partir de 7h15 : départs des courses Arenui TNTV Race (Elite), mixte, dames, vétéran, juniors, CPS Challenge, TNTV Tauati Tua (pirogue double haute mer)

Compétition de bras de fer Nahiti Power Games

Tamure Marathon Hana A Tu

Compétition de lever de pierre

Chargée du projet, Ingrid Vohi nous présente la compétition !

« Cela aura lieu le samedi 1er octobre au motu de Arue. C’est un événement sportif et culturel regroupant le va’a sport roi en Polynésie, mais également, la danse traditionnelle avec le tamure marathon ainsi qu’une compétition de bras de fer très en vogue en ce moment. En parallèle des courses le public pourra ainsi participer aux activités et ainsi bouger pour sa santé. De son côté, la CPS CHALLENGE TNTV lancera ses courses de vitesse en va’a… le but, faire patienter le public jusqu’au retour des va’a marathon. En ce qui concerne les courses, tous les passionnés seront ravis puisque l’élite sera représentée et mise en avant à travers un direct de 5 heures, de même que les catégories annexes comme les dames, mixtes, vétérans, juniors. »

En quoi la compétition se différencie des autres ? En quoi est-elle unique ?

« Pour la première fois dans l’histoire du va’a nous allons lancé une nouvelle catégorie : la TAUATI TUA une course inter-quartiers en pirogue double haute mer. D’ailleurs 3 pirogues doubles haute mer de compétition prendront le départ en même temps que les mixtes, elles représenteront respectivement les communes de ARUE, PUNAAUIA et FAA’A avec à leur bord des représentants des quartiers prioritaires… LA TAUATI TUA est la grande nouveauté de ces 20 dernières années dans le monde du va’a. »

Quelle est son histoire ?

La course est le fruit d’une longue collaboration entre TNTV, la commune de Arue et Vohi Production, qui date de 7 ans. A cette époque nous avions lancé le va’a santé, qui est devenu depuis la CPS Challenge TNTV. Ce n’était plus seulement le va’a pour l’élite mais le va’a pour tous. C’est tout naturellement que nous avons choisi le motu de Arue comme site de compétition. La pirogue double en haute mer était également un choix logique. Nous l’avons testé lors de notre périple aux Tuamotu, et que vous avez découvert dans un documentaire sur votre chaîne. C’est avec cette pirogue que nous allons aligner les premiers inter-quartiers à grande échelle et en direct.

Quel est l’objectif de la compétition?

C’est de regrouper le maximum de monde pour bouger pour sa santé, également donner envie aux téléspectateurs de faire du sport où qu’ils se trouvent en Polynésie. Ce dynamique, innovant et festif… les visages les plus connus de la chaîne joueront le jeu ce jour-là… Certains monteront même sur la pirogue ! Mais je ne vous en dis pas plus, vous le découvrirez à l’antenne. Soyez au rendez-vous le 1er octobre sur TNTV, ce sera un feu d’artifice sportif, culturel et populaire. »

