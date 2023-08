Wilfred Johnston, entre technologies et événementiel pour les jeunes

Il a deux passions : les nouvelles technologies, et l’événementiel. Wilfred Johnson s’est fait connaitre avec Apetahi, son projet d’une application pour consulter les horaires de bus. Alors étudiant au sein de la première promotion de l’école Poly 3D, il a fait le tour des médias de la place et a même donné une conférence TEDx. Mais l’application n’a finalement pas vu le jour.

En 2018, alors qu’il traverse une période de sa vie personnelle assez difficile, le jeune homme décide de s’orienter vers un tout autre domaine. « Avec un ami, nous avons organisé un événement à Outumaoro. C’était une première pour nous. C’était une sorte d’événement essai. J’ai mis un pied dans l’événementiel. Comme ça me plaisait bien, j’ai continué dans cette voie-là ».

Objectif pour Wilfred et son acolyte : organiser des soirées à destination des jeunes, sans alcool, et dans un environnement sécurisé. « Notre but depuis plusieurs années et encore aujourd’hui, ça a toujours été de faire des moments de partage entre les jeunes. Notre événement a toujours été sans alcool. (…) Notre objectif, c’est de répondre à une demande, celle des mineurs, et de mettre des lieux sécurisés. » Wilfred et sa société, Polynesia Agency, proposent même des navettes pour récupérer les participants.

Crédit : Polynesia Agency

Des soirées au prix d’entrée raisonnable, entre 1000 et 2500 Fcfp, et ouvertes à tous : une alternative aux « rassemblements sauvages » : « Un événement comme ça ne permet pas forcément de réduire la délinquance, mais ça permet une solution alternative aux rassemblements en bord de route, rassemblements non encadrés dans des maisons… Ça permet d’avoir un lieu où tout le monde peut se rendre à tout âge. »

Après une première édition réussie, Wilfred se lance vraiment. « Au moment où je suis entré dans l’événementiel, c’était un moment assez difficile de ma vie alors, j’avais besoin de responsabilités, de me sentir exister. Je suis entré dans l’événementiel et j’ai commencé à aimer ce que je faisais ».

Mais la pandémie de covid-19 met un coup d’arrêt au secteur. Wilfred doit trouver une autre activité rémunératrice. Il revient à ses premiers amours : les technologies, et décroche un contrat de salarié dans une entreprise de la place.

Aujourd’hui, la crise passée, le jeune homme de 28 ans a relancé sa société d’événementiel et navigue entre ses deux emplois. « Je gère deux activités en même temps. Pour le moment ça me plait, mais c’est vrai que la vie salariale, ce n’est pas trop mon truc. »

Pas toujours simple, d’autant que le secteur de l’événementiel est aujourd’hui occupé par un nombre grandissant de sociétés. « Avant, c’était facile, mais aujourd’hui, il y a tellement d’organisateurs que ça devient difficile de poser une date. » Le jeune chef d’entreprise qui fait désormais travailler plus d’une trentaine de personnes, estime aussi que les efforts pour mettre en place une soirée sans alcool ne sont pas toujours récompensés : « Au parc Vairai, on paie la même chose que pour un événement alcoolisé. Je ne trouve pas ça normal. On aimerait bien un peu plus de reconnaissance même si on n’attend pas vraiment de soutien du gouvernement. »

« Si vous avez une idée, que vous résolvez un problème, lancez-vous. Après, ça passe ou ça casse«

Le rêve de Wilfred ? Vivre à 100% de l’entrepreneuriat. Un autre projet est déjà en préparation. « Je voudrais ouvrir une société, peut-être l’année prochaine. Une société d’intelligence artificielle. » Wilfred souhaite apporter des solutions aux entreprises locales via les technologies de l’IA.

À ceux qui, comme lui, souhaiteraient entreprendre, Wilfred conseille tout simplement de se lancer, malgré les difficultés : « Si vous avez une idée, que vous résolvez un problème, lancez-vous. Après, ça passe ou ça casse, mais au moins, vous aurez essayé. »

Le Nadeson Nation Music Festival

Après une édition à la Presqu’ile, le prochain Nation Music Festival baptisé Madeson, aura lieu ce samedi du côté du parc Vairai à Punaauia. Une dizaine d’artistes locaux, principalement des Djs, sont programmés. Des navettes ont également été mises en place.

Pour cette édition, Wilfred a convié le président du Pays : Le but, « c’est de montrer qu’on essaie, montrer notre travail. » Moetai Brotherson n’a pas encore répondu.

PRATIQUE

Madeson Nation Music Festival

Samedi 12 août

17h-22h

Parc Vairai

Billets en vente à la boutique Saltwater (Papeete) et à la boutique Vodafone de la galerie marchande de Super U (Taravao).

Tarifs : Prévente : (tarif normal) : 1 500 Fcfp

Sur place : 2 500 Fcfp (en fonction des billets restants)

En ligne sur : https://my.weezevent.com/mades2n-2023