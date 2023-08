Surf : Les tahitiens de la DTPN brillent à Hawaii

Organisés dans la ville Canadienne de Winnipeg, les Jeux mondiaux des policiers et pompiers 2023 étaient délocalisés à Hawaii pour les épreuves de surf. Autant dire que les policiers-riders tahitiens étaient plus dans leur élément que sur le fleuve Saint-Laurent ou lac supérieur de l’Ontario.

Deux d’entre eux, Natua Teriitahi et Flavien Tapare, se sont particulièrement illustrés, ce lundi. Ils ont remporté trois médailles d’or en bodyboard, shortboard et stand up paddle, et deux médailles d’argent en longboard et stand up paddle.

Vainqueurs sur les terres des rivaux d’Hawaii, les deux policiers ont été mis à l’honneur par la DTPN, qui en a profité pour chatouiller nos voisins « clairement surpassés (…) prouvant, une fois n’est pa coutume, la qualité du surf tahitien« .