Les négociations entre les grévistes et la direction d’ATN au point mort

Le dialogue entre la direction d’Air Tahiti Nui (ATN) et les personnels navigants commerciaux (PNC) en grève patine. Hier, l’intersyndicale composée d’A ti’a i mua et la CSIP a quitté la table des négociations, les premiers points d’achoppement (les conditions de travail et la hausse des salaires) n’étant pas levés.

Les quelque 140 PNC en grève demandent une hausse de 30%¨de leur salaire. Ils avaient déjà refusé la contreproposition de 9% de la direction, mardi. La direction a également abandonné sa seconde proposition, à savoir passer de 67 heures de vol minimum à 75 heures, avec en contrepartie une augmentation de 15%.

Autre avancée, insuffisante selon l’intersyndicale, le rehaussement général de 5% des salaires dès le 1er juillet et non pas dès le 1er janvier 2024, comme le prévoyait le protocole d’accord signé en 2020 par la très grande majorité des syndicats pour économiser des fonds pendant la crise covid.

Les programmes de vol d’ATN sont donc toujours perturbés. Si le vol LAX – Papeete de 16h30 a été assuré, avec du retard, les équipages ne savent qu’au moment de l’enregistrement si l’effectif est suffisant pour décoller.