Les collégiens de Taravao remettent l’histoire de la plage de Tapuae Maui au goût du jour

La plage de Tapuea Maui remise au goût du jour par les collégiens de Taravao, dans la continuité des Jeux Olympiques. Après plus de trois ans de travail, le projet de valorisation du patrimoine culturel de Toahotu s’est finalement concrétisé, ce vendredi, avec le soutien du comité du tourisme. Un cadre photo grandeur nature pour les amateurs de clichés, et un panneau destiné aux touristes, regorgeant d’informations historiques et environnementales.

« La pancarte explique les légendes de la place, la partie faune de ce petit lagon, et également une chanson préparée par les élèves qui est traduite aussi en français, en anglais et en tahitien » , résume la présidente du comité du tourisme de Taiarapu-Ouest Bernadette Wasna.

La date d’inauguration des panneaux touristiques n’a pas été choisie au hasard. Elle coïncide avec les festivités du Matari’i i ni’a, période de renouveau et d’abondance dans la culture polynésienne. Pour faire connaître l’histoire du lieu, les élèves des classes éco-culturelles de Taravao ont mis la main à la pâte.

« C’est vraiment important puisque c’est une plage où tout le monde vient mais personne ne connaît son histoire, explique Tepava, élève de 4è. Nous avons mis en place des ateliers pour expliquer les diverses légendes de l’endroit » .

Un projet comparable devrait voir le jour dans quelques mois, à Vairao.