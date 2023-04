Territoriales : une journée dans la peau d’un militant du Hau Maohi

Le soleil est à peine levé et les militants du Hau Maohi sont déjà réunis, drapeaux en main, devant le site du Mahana Parc à Paea. Le mot d’ordre du jour : sourire aux automobilistes en leur souhaitant une bonne journée, sans oublier de leur demander de voter pour la liste du parti. Cette opération est devenue une routine pour ces militants.

“Nous sommes depuis 4 heures sur le terrain pour nous faire voir et pour essayer de convaincre les gens de choisir notre programme. Nous allons faire du terrain dans chaque commune. A partir de 7H30, chacun va sur son terrain et discute avec la population. Dans l’après-midi, on aura notre réunion de quartier et rebelote demain matin, jusqu’aux élections”, explique Vatea Heller, tête de section 3 pour le parti.

A quelques pas de lui, une automobiliste militante d’une liste concurrente. Pas de quoi agacer Vatea qui la salue chaleureusement. Cet agent communal de Faaa a laissé en suspens son travail pour se lancer dans l’aventure des Territoriales, tout comme Elvis qui a mis de côté sa petite entreprise ou Vero, une enseignante qui ne voit quasiment plus ses élèves.

Si la liste Hau Maohi ne passe pas le premier tour de scrutin, tous devront retourner à leur vie d’avant. Mais ils auront au moins eu la satisfaction d’avoir exprimé avec abnégation leur désir de changement.