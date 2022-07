Parti pêcher en kayak mardi, un homme de 65 ans a été porté disparu après que son embarcation a été retrouvée vide, dérivant avec le matériel de pêche à l’intérieur.

Le JRCC a débuté les recherches dans la soirée et jusqu’à 1 heure du matin. Ce mercredi, 7 bateaux et 1 hélicoptère sont mobilisés. La gendarmerie et les pompiers participent aux recherches.

Plus d’informations à suivre dans cet article.