Moorea : une reprise touristique plutôt timide, la clientèle locale limite la casse

Une nature luxuriante, des paysages d’une pure beauté… pour beaucoup de touristes, l’île sœur est une destination à ne pas rater. Mais depuis un peu plus de deux mois, la fréquentation touristique est moyenne, difficile dans ces conditions pour les prestataires de faire du chiffre d’affaires. Fort heureusement, ils peuvent compter sur la clientèle locale.

« Nous avons une hausse conséquente par rapport aux années précédentes, grâce à la clientèle locale » explique Tico, prestataire de sorties en quad à Moorea.

Le constat est identique du côté des agriculteurs. Avec une fréquentation en baisse et la fermeture définitive de l’Intercontinental en mai dernier, les besoins en fruits et légumes des hôtels sont en chute. Certains producteurs d’ananas enregistrent de 30 à 50% de baisse de chiffre d’affaires. Fort heureusement, la proximité avec Tahiti limite les pertes. « Heureusement il y a le marché du frais, à Papeete on a beaucoup de demandes » nous dit Gaston Hanere, producteur d’ananas.

Du côté de la grande hôtellerie, on est loin des résultats obtenus l’an passé en cette même période. Rose Richmond, directrice du Hilton Moorea, à la tête de 151 employés, est consciente de la crise que le fenua traverse, et malgré toutes les mesures sanitaires prises, elle espérait mieux : « On n’est pas encore arrivé aux taux d’occupation qu’on avait les années précédentes. (…) On a moins de clientèle et donc moins d’employés avec le DIESE. On essaie de faire de notre mieux, mais c’est difficile ».

Un cadre paradisiaque, une proximité avec Tahiti, une accessibilité plus accrue et surtout moins couteuse pour la clientèle locale… l’île de Moorea possèdent des atouts certains que d’autres destinations de la Polynésie peuvent envier, des atouts qui aujourd’hui permet à Aimeho Nui de garder la tête hors de l’eau.