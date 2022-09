Le Festival international de ukulele revient

Pas de tentative de record du monde pour cette nouvelle édition mais des artistes locaux et internationaux passionnés. Le virtuose Kris Fuchigami venu de hawaii sera de nouveau au fenua. Venu des Etats-Unis, le trio The Naked Waiters composé de Kim Bjerga, Clark Holmes et Andrew Nufer fera aussi le déplacement. Localement, on retrouvera le musicien Fabrice Hapipi et Laura Lee.

Les artistes rendront visite aux classes aménagées CHAM / CHAD du collège Tipaerui et du lycée Paul Gauguin. Une masterclass sera organisée 1e 10 octobre au Conservatoire Artistique de Polynésie française.

Un concert est prévu le 14 octobre au grand théâtre.