Un avion de chasse américain survole le détroit de Taïwan, Pékin déploie des forces militaires

Plus tôt dans la matinée, un Boeing « P-8A Poseidon de l’US Navy a traversé l’espace aérien international du détroit de Taïwan » , a déclaré la Septième flotte des États-Unis dans un communiqué.

« Le passage de l’avion dans le détroit de Taïwan démontre l’engagement des États-Unis en faveur d’une région indo-pacifique libre et ouverte » , a-t-elle ajouté.

La Chine a déclaré avoir surveillé l’avion de patrouille anti-sous-marin, mais a condamné un vol « ouvertement mis en avant » .

– PUBLICITE –

« Les remarques des États-Unis déforment les principes juridiques, embrouillent le public et trompent la perception internationale » , a déclaré le colonel supérieur et porte-parole du théâtre d’opérations Est de l’armée de l’Air chinoise.

Pékin a « organisé des forces navales et aériennes pour surveiller et protéger la trajectoire de l’avion américain et réagi efficacement » , a ajouté cet officier de l’Armée populaire de libération.

Washington a renforcé ses alliances dans la région, irritant Pékin par le déploiement régulier de navires et d’avions militaires dans le détroit de Taïwan.

Mi-septembre, l’armée chinoise avait déjà affirmé avoir suivi ce même modèle d’avion au dessus du détroit, promettant de « défendre résolument la souveraineté nationale » .

Les États-Unis sont le principal soutien de Taïwan en matière de sécurité, même s’ils ne reconnaissent pas diplomatiquement l’île.

Washington et ses alliés traversent régulièrement le détroit de 180 kilomètres, en avion ou en bateau, afin de renforcer le statut international de ce bras de mer, exaspérant Pékin, qui revendique sa juridiction sur Taïwan et ses eaux environnantes.

Le dirigeant chinois Xi Jinping a exhorté samedi les États-Unis à ne pas franchir la « ligne rouge » dans leur soutien à Taïwan, à deux mois du retour de Donald Trump à la Maison Blanche.

Cet avertissement a été formulé lors d’une rencontre en tête-à-tête avec le président américain sortant Joe Biden à Lima, en marge d’un sommet du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (Apec).

Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré mardi que l’avion américain P-8A avait traversé le détroit du sud au nord dans la matinée.

L’armée taïwanaise « a surveillé de près les mouvements dans la mer et l’espace aérien environnants, et la situation est restée normale » , a déclaré le ministère dans un communiqué.