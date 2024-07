Manœuvres militaires Chine-Russie dans le Pacifique

Les deux pays sont très proches depuis plus d’une décennie, une amitié cimentée notamment par leur volonté commune de constituer un contrepoids à ce qu’elles présentent comme l’hégémonie américaine dans les affaires internationales.

Pékin a encore renforcé ses relations diplomatiques, économiques et militaires avec Moscou depuis le début de l’offensive russe en Ukraine en février 2022.

« Les flottes navales chinoise et russe ont effectué récemment leur quatrième patrouille maritime conjointe dans les eaux de l’ouest et du nord de l’océan Pacifique », a indiqué le ministère chinois de la Défense dans un communiqué.

« Cette opération ne vise aucune tierce partie et n’a aucun lien avec la situation internationale et régionale actuelle », sous-entendu avec le conflit en Ukraine ou les tensions en mer de Chine méridionale qui impliquent Pékin et ses voisins, a-t-il souligné.

Aucun détail sur le contenu des manœuvres, le trajet des navires, leur localisation exacte et la nature des forces engagées n’a été apporté.

Par ailleurs, deux bâtiments de combat russes sont arrivés dans le port chinois de Zhanjiang (sud) pour participer à des exercices navals conjoints, avait annoncé samedi le ministère russe de la Défense.

Les mers au large de la Chine, dans le Pacifique, sont un foyer de tensions internationales en raison de différends en matière de souveraineté entre Pékin et plusieurs de ses voisins soutenus par les États-Unis, comme le Japon, les Philippines et Taïwan.

La Russie et la Chine accroissent ces dernières années le nombre de leurs exercices conjoints, même si leur niveau d’interopérabilité reste largement inférieur à celui de l’Otan, ont estimé des chercheurs de l’Institut d’études de sécurité de l’Union européenne (IESUE) dans un rapport publié début juillet.

En 2023, lors d’un exercice « Interaction maritime », des navires des deux pays ont navigué au large de l’Alaska, près des côtes américaines.

La Chine avait exhorté jeudi l’Otan d’arrêter « d’inciter à la confrontation » après de virulentes critiques de l’alliance atlantique, accusant Pékin d’apporter une aide cruciale à Moscou dans son invasion de l’Ukraine.

Le géant asiatique n’a jamais condamné cette invasion lancée en février 2022, mais appelle régulièrement au respect de l’intégrité territoriale de tous les pays, ce qui concerne implicitement l’Ukraine.