JO : Un lundi de toutes les couleurs

Nicolas Gestin (canoé-Kayak) et Manon Apithy-Brunet (escrime) ont apporté à la France deux titres olympiques lundi aux JO-2024, où l'équipe de France de concours complet (équitation), Victor Koretzky (VTT cross country), Joan-Benjamin Gaba (Judo), Sara Balzer (escrime) et les Bleus du tir à l'arc ont décroché une médaille d'argent. La judoka Sarah-Léonie Cysique a elle obtenu le bronze. Ces cinq podiums (2 or, 5 argent, 1 bronze) portent à 16 le nombre de médailles françaises depuis le début des JO.