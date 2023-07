The last song : votre film de jeudi soir

FILM – Jeudi 20 juillet à 19 h 30, soirée cinéma sur TNTV avec Miley Cyrus et le film The Last Song



Avec Miley Cyrus, Liam Hemsworth, Greg Kinnear

Capricieuse et rebelle, Ronnie traverse une période difficile depuis le divorce de ses parents. Pour les vacances d’été, son père a tout prévu et compte passer tout son temps avec elle dans la campagne sud-américaine. L’idée est loin de séduire la jeune fille qui préfèrerait passer ses vacances à New York avec ses copines.

The Last Song

Jeudi 20 juillet à 19 h 30