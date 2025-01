Les schtroumpfs et le village perdu

FILM – Dimanche 5 janvier à 12 h 10, passez votre après-midi en famille avec le 3e volet des aventures des célèbres personnages créés par Peyo.

La Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à lunettes et le Schtroumpf maladroit ont filé en douce pour suivre une carte vers un mystérieux village. Mais le chemin qui y mène regorge d’embuches, de créatures magiques et de souterrains labyrinthiques. Il leur faudra par ailleurs redoubler de prudence puisque Gargamel n’est pas loin et compte bien les arrêter.