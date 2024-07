Heiva i Tahiti 2024 : Meilleurs danseurs & meilleures danseuses

100% FENUA – Du 5 au 16 juillet (sauf le 6 et 11), retrouvez les prestations des hommes et femmes qui participent au concours dans les catégories meilleur danseur et meilleure danseuse. Meilleur danseur à 17h10, meilleure danseuse à 17h45.

Chaque année, les concours de la meilleure danseuse et du meilleur danseur font partie des moments forts du Heiva. Chaque soir, sur la scène de To’ata, les concurrents rivaliseront de talents pour espérer décrocher les titres tant convoités de meilleure danseuse et meilleur danseur 2024.

Vendredi 5 : TERE ‘ORI

Dimanche 7 : TA’AI

Lundi 8 : HEIKURA NUI

Mardi 9 : ‘O NOUNOUHIA NO PAPARA

Mercredi 10 : IA ORA TE HURA

Vendredi 12 : TAMARI’I MATAIEA

Samedi 13 : HEITOA

Dimanche 14 : HITIREVA

Lundi 15 : O NA TEVA E VA’U

Mardi 16 : TAHINA NO UTUROA