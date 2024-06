Euro 2024 : Géorgie / Portugal en direct

EN DIRECT – Mercredi 26 juin à 9 h 00, suivez en direct TV le match Géorgie / Portugal

Dernier match de poule pour la Géorgie et le Portugal. Les Portugais, déjà qualifiés pour les huitièmes de finale joueront ce match avec moins de pression que la Géorgie qui doit absolument s’imposer pour poursuivre son aventure dans l’Euro. Emmenés par Khvicha Kvaratskhelia et Georges Mikautadze, les joueurs géorgiens vont tout donner pour tenter de créer la surprise et se qualifier pour la suite de la compétition.

Suivez l’Euro 2024 sur TNTV

Du 14 juin au 14 juillet