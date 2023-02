Bien dans son fare : visite d’un restaurant

100% FENUA – Dimanche 12 février 19 h 05, retrouvez Farerau un nouveau numéro de Bien Dans Son Fare.

Pour ce dimanche, nous faisons le tour du propriétaire avec Bénédicte qui est à la tête d’un restaurant bord de mer de la côte ouest. Il a été entièrement rénové et repensé dans un état d’esprit écologique de récup et de made in fenua.

Et comme la Saint Valentin approche, Stéphanie nous plonge dans un univers « caliente » avec son ambiance « boudoir ».

Présentée par Farerau Barff. Phaze Production