Vidéo - Comment passer un Noël éco responsable au fenua

Sur le rond-point de la Présidence à Papeete, les pommes de pin habillent aussi les plantes vertes. Une décoration sans grand artifice mais bien pensée. Une plante verte ou un arbre fruitier sera d'ailleurs un cadeau qui grandira avec le temps.



Et pour les éco citoyens qui favorisent le zéro déchets, il est désormais possible d'offrir des lingettes démaquillantes lavables, des pochettes en tissu pour les légumes ou des filtres à café réutilisable… Alice Rouget développe toute une gamme de produits pratiques. Commerciale dans la vente, Alice a quitté son poste il y a un an et demi pour se consacrer au "do it yourself" et aux solutions pour réduire ses déchets : "J'ai pris beaucoup de plaisir à me lancer là-dedans et à développer la gamme de produits, à jouer avec les tissus, les couleurs... C'est un vrai plaisir de fabriquer soi-même des produits qui vont nous permettre de ne plus générer de déchets".