Etude des récifs coralliens : bientôt une station d'écologie à Moorea

Mahinatea Flohr avec communiqué

C’est par le biais d’une barge qui se transformera en plateforme de travail pour les scientifiques locaux et les visiteurs que sera mise en place la station d’écologie expérimentale.Il n’en existe que cinq au niveau national. Celle de Moorea sera la première à être entièrement dédiée au développement de la recherche expérimentale sur les récifs coralliens.Le Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l’Environnement (Criobe) , situé à Moorea depuis 1971, sous tutelle de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE), est à l’origine de ce projet. Le Criobe est une structure reconnue au niveau international notamment pour ses recherches menées sur les écosystèmes récifaux coralliens.Le conseil des ministres a octroyé une subvention de plus de 60 millions de francs en faveur de ce projet. L’Etat ainsi que l’EPHE et le Criobe ont également une part dans le financement de la station d’écologie expérimentale.