French Blue communique sur son arrivée en Polynésie à partir de mai 2018

BASIC : une offre comprenant un billet au prix le plus bas et un bagage à main de 12 kilos ;

SMART : intégrant le billet, un bagage en soute de 23 kilos et un repas ;

PREMIUM : avec le billet, la réservation du siège en classe Premium blue et deux bagages en soute de 23 kilos chacun.

Le choix de sièges « Maxi Leg » pour plus d'espace pour les jambes et de confort ;

Le Wi-Fi en plein ciel avec « iZiWifi » ;

La livraison prioritaire du bagage.

10 sièges de front

Un espace entre les sièges de 81 cm

Un écran HD tactile de 25 cm

Un programme de divertissements gratuits

Des prises PC et USB

Un renfort aux lombaires et sous les genoux

Un repose-tête ajustable, 4 positions

7 sièges de front

Un espace entre les sièges de 91cm

Un écran HD tactile de 30 cm

Un programme de divertissements gratuits

Des prises PC et USB

Une console centrale

Un repose-pied et un repose-jambes au niveau des sièges « Maxi Leg »

La compagnie French blue annonce dans un communiqué officiel qu'elle desservira Papeete sur l'île de Tahiti en Polynésie française au départ de Paris et via San Francisco à partir de mai 2018. La compagnie confirme qu'elle proposera deux vols aller-retour hebdomadaires tout au long de l'année et une troisième rotation en haute saison."Nous sommes très heureux d'enrichir l'offre de French blue grâce à l'approbation donnée par le gouvernement de la Polynésie française. French blue entend participer au développement du tourisme régional et au renforcement du trafic vers l'île de Tahiti en proposant une nouvelle offre de voyage de qualité et une politique tarifaire inédite sur la destination. Nous élargissons également l'éventail des possibilités pour les habitants de Polynésie française, qui pourront découvrir une nouvelle destination et une nouvelle offre. Cette nouvelle liaison Paris - Papeete marque une étape clé dans le développement de la compagnie. Nous allons par ailleurs pouvoir lancer nos recrutements de personnels y compris en Polynésie", annonce Marc Rochet, président de French blue.Dans son communiqué, French blue détaille ses trois catégories de tarifs :Les clients ont la possibilité de personnaliser entièrement leur expérience de voyage en ajoutant à ces tarifs les services de leur choix parmi le vaste catalogue de la compagnie, dont :Les billets et leurs tarifs, sur l'ensemble des tronçons de cette route, seront disponibles prochainement sur le site internet de la compagnie www.frenchblue.com , en agence de voyages et au comptoir French blue en aéroport dès l'accord attendu des autorités américaines.Un confort supérieur au sein d'une flotte d'Airbus ultra-modernes et performantsFrench blue a réceptionné le 21 août 2017 un premier A350 XWB neuf. Un second A350 immatriculé F-HREV viendra compléter la flotte de la compagnie, composée uniquement d'A330 et A350, en avril 2018.Conçu spécialement pour les vols long-courriers, l'A350 XWB de French blue dispose des dernières innovations d'Airbus pour le confort des passagers. La pressurisation cabine, le contrôle de la température et la qualité de l'air ont été repensés pour apporter aux passagers un meilleur confort et diminuer la sensation de fatigue. Ceux-ci évolueront au sein d'une cabine spacieuse bénéficiant en particulier d'une hauteur de plafond inédite pour un appareil de cette catégorie. En outre, la cabine met à disposition des passagers des racks à bagages plus grands et plus profonds.Les passagers pourront également apprécier le très faible niveau sonore de ce nouvel avion. L'éclairage d'ambiance 100% LED de dernière génération, capable de recréer la lumière du coucher et du lever du jour au bon moment, améliore la qualité du sommeil des passagers et réduit l'impact du décalage horaire.L'A350 XWB de French blue propose deux classes de voyage et 411 sièges à bord.« ECO BLUE » : 376 sièges « économie », en cuir, avec des prestations soignées :« PREMIUM BLUE » : une cabine premium et privative de 35 places, offrant :