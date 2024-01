Te fa’aineine nei ‘o Kenly Cavanié,’aito kārātē, nō te tata’ura’a ‘aito nō Farāni

I te fare ha’api’ira’a teitei « pôle espoir Océanie » e vai ra i te fenua Taratoni, ‘o Kenly i te haerera’a i te ha’api’ira’a a tahi matahiti i teie nei. ‘Ua ho’i mai ra teie tamahine tahiti ‘i te fenua nei, no tāna tau fa’afa’a’eara’a ‘e nō te ‘utuāfare. ‘Aita rā tāna mau fa’aineinera’a kārātē i vaihohia i te hiti. Te tumu, te nānā nei te mata ‘o Kenly i ni’a i te tata’ura’a ‘aito no Farāni o te tupu i teie ‘āva’e ‘ēperēra i muri nei. ‘A tīa’i noa atu ai, i te ‘āhuru mā hitu (17) nō fepuare e tomo atu ‘oia i roto i te pupu tū’aro kārātē no Marseille, te pupu Spartan Kombat. Nō reira, ‘aita e fa’ataimera’a i roto i tāna mau fa’aineinera’a, i roto i te miti ‘i Puna’auia teie pōti’i ‘e tōna metua tāne, nō te fa’atanotano tāna mau taorara’a ‘āvae. « ‘Oia mau, noa atu tei roto vau i te tau fa’afa’a’eara’a, e tāmau ihoa vau i te fa’aineine iā’u. ‘Eita e nehenehe e fa’a’ea noa. Haere marū noa ra, e haere ato’a vau e ‘au… Marseille te māfatu ia nō teie tū’aro, e arata’ihia ‘oe e te pū rahi « pôle espoir océanie », te tahi teie ‘e’a nō’u ‘i te fenua Farāni « , i te reo ‘o Kenly cavanié.

I muri mai i te tau o te ma’i Covid-19, ‘ua topatopa roa te nūmera o te mau mā’ona kārātē ‘i Pōrīnetia nei, varavara ato’a ho’i te mau tata’ura’a i te fa’atupuhia. ‘Aita atu e tauto’ora’a nō roto mai ia Eric Cavanié, te metua tāne ‘o Kenly, ia pa’epa’ehia teie tū’aro kārātē « pe’ape’a ri’i ‘oia, ‘āhani mea huru rahi te taure’are’a i roto i te ‘ohipa kārātē nō te amo te ro’o ‘o te fenua. Tei pāpū, ‘o Kenly ana’e o tei tere ‘i te fenua Toromona. E mea maita’i nōna, ‘e’ere ato’a ra ‘i te mea ‘ōhie, mea tītauhia e pa’epa’e maita’i i te mau tamari’i i roto i teie tū’aro kārātē mai te taure’a haere roa atu i te mātuatua, ia pa’epa’ehia te tā’ato’ara’a ».

‘O Kenly ana’e te mā’ona tahiti nō te tuha’a o te kārātē, tei ti’a atu i te heiva tūa’ro no Pātitifā i te fenua Toromona i te matahiti i mā’iri a’e nei. E piti (2) feti’a moni tei haruhia mai ‘e teie poti’i. ‘Āpe’ehia atu ‘ona e tōna taea’e matahiapo, tōna ia ta’ata fa’a’ineine, tae noa atu i tōna metua tāne, ‘o Eric, tei mā’itihia ‘ei referi « parau mau ‘ua tae atu te feti’i i tāua tata’ura’a, ‘oa’oa roa te tā’ato’ara’a i te ‘itera’a ‘e te mara’a marū noa mai ra te fāito ‘o Kenly i roto i teie tū’aro kārātē ».

« …’e tāmau ihoa vau i te fa’aineine iā’u. ‘Eita ‘e nehenehe ‘e fa’aea noa… » i te reo ‘o Kenly Cavanié

‘Āva’e ‘ēpererā ‘e mē, te mau tata’ura’a ‘aito nō Farāni e tupu ai. Te vai ra, te heiva tū’aro nō ‘ōteānia. ‘A tīa’i noa atu ai teie ha’utira’a, e fa’aitoito ato’a ‘o Kenly i tāna ha’api’ira’a i te fenua Farāni.