Tāta’ura’a breakdance rotopū ia Tahiti ‘e ‘o Taratoni

‘I roto ‘i te ho’ē vāhi tāpe’ara’a pere’o’o ‘o Warren FAAEVA rāua ‘o Johan KWANG ‘e ha’api’ipi’i ai teie ‘ori marite pi’ihia « Breakdance » ‘e piti a’e taime ‘i te hepetoma. ‘I’onei rāua ‘e arata’i ai tā raua mai ta’ata ‘ori no te ta’atira’a Breaking Motion, te rahira’a ‘e mau taure’are’a ‘āpī mai te ono matahiti. Ha’api’i hia rātou nahea ia hā’uti ‘e ia fa’a’eta’eta te tino ‘i te taime ‘ori ra’a, ‘i te mea ‘e tū’aro ato’a teie. « Rau huru tuha’a tō teie ‘ori Breakdance. Te vai rā te « toprock » teie ia…. Te vai ra te « Footwork » tei raro te ‘orira’a ‘e te vai ra teie mau fa’a’ohura’a pi’ihi’a « powermove » te reo teie ‘o Johan KWANG ho’ē ‘ona ta’ata ha’api’i ‘ori Breakdance.

Ho’ē tāta’ura’a ‘ori pi’ihia “Battle” te tupu ‘i teie mahana pae I te tahua Tu-Marama ‘i Pape’ete a’e ra, ‘e fa’aū ‘o Warren FAAEVA ‘i te ho’ē ‘aito ‘ori no Taratoni. « ‘A tahi nei faito tāta’ura’a mai teie te huru a faatupuhia ai io tātou. E nō’u nei, taime tano no te faito tō’u puai. Taime ato’a rā, no te hōro’a fa’ahou ra’a te tiaturi ‘i roto i te feia ‘āpī ‘e no te fa’aiho fa’ahou mai teie ‘ori tū’aro tei ha’amata ‘i te ‘oire no New York ‘e ‘o tā mātou ‘i ‘ori mai na ‘i te tahua no Vaiete » Warren FAAEVA pi’i ato’a hia « B-boy wawa »

Nō teie ‘ori, ‘e hi’opo’a hia : te nehenehe, te ‘āpī, te huru, te papu ‘e te puai ‘o te mau ‘apa ‘i te taime ‘orira’a. E na te feia māta’ita’i ‘i taua mahana rā ‘e fa’a’oti, tā vai te ‘ori Breakdance, tā rātou ‘i au roa a’e.