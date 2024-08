Hōrue: Kauli Vaast i te tuha’a hōpe’a

Mahana hōpe’a teie no te tata’ura’a hōrue i Teahupo’o. I teie po’ipo’i, no te tuha’a ‘āfa hōpe’a, ‘ua fa’aū o Kauli Vaast i te ta’ata hōrue no te fenua Pērū, Alonso Correa, ti’ara’a 19 i roto i te ‘āpapara’a QS, ‘aito ato’a no te tata’ura’a hōrue Billabong Señoritas Open Pro i te fenua Pērū.

(Hoho’a: Jerome BROUILLET/AFP)

‘E ‘ua upo’oti’a mai te tamaiti no Vairao. Tāna tai’o hōpe’a, 10.96. 9.60 te tai’o ‘a te ta’ata hōrue no Pērū. Tōna aura’a ato’a, ua ō teie tamaiti 22 matahiti, i roto i te ‘āna’ira’a o te mau ma’ona te haru mai i te hō’ē o te mau feti’a o teie heiva tū’aro nui.

‘E no te haru mai i te feti’a ‘auro, titauhia i tō tātou ‘aito, ‘e upo’oti’a mai i ni’a i te ma’ona Peretīria Gabriel Médina ‘aore ra te ma’ona ‘Auterāria Jack Robinson nō te tuha’a hōpe’a.