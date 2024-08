Hoera’a va’a ‘i Hilo: Piti fēti’a ‘auro nā te pupu parava’a nō Tahiti

I te ha’amatara’a ihoa o te mau tata’ura’a, tō Tahiti ‘ohira’a i te mau fēti’a ‘auro. I Hilo, pūai te miti ‘e te ua, ‘aita ra te huru ‘o te reva i ha’afifi noa a’e te pupu mā’iti parava’a nō Tahiti. Tei upo’oti’a mai nō tā rātou hoera’a va’a ono mā te ‘ore e taui i tāna feiā hoe nō na hoera’a e piti tārenahia i teie mahana pae. « Fifi ri’i matou i te taime fa’a’ohura’a. Mea pūai roa ra tā mātou mau ta’ata hoe, i tere maita’i ai tō mātou va’a », i te reo ‘o Allgower Maruae.

« Hape ri’i mātou i roto i te mau fa’aohura’a, ‘ua fa’a’ite ra mātou ‘i tō mātou pūai ‘i ni’a i te mau rēni ‘āfaro. ‘I’ō tō mātou pūai. Tei ia mātou ra te mana, Tahiti is in the place », Christian Ti-Paon.

« Mea tāhō’ē maita’i mātou. ‘Ua fa’anaho maita’i ‘e ‘ua manuia », te reo ‘oa’oa teie ‘o Lysiane Teiri.

I roto i te mau tata’ura’a i tārenahia i teie mahana pae, te rahira’a o tā tatou feiā hoe tei ō i te tuha’a ‘āfa hope’a ‘e te tuha’a hope’a ‘o teie tata’ura’a ‘aito hoe va’a nō te ao nei. 17 hoera’a tei tārenahia nō teie mahana mā’a, tā ‘outou ā e fāna’o mai ‘i ni’a ‘i tā tatou nei ‘āfata teata Tahiti Nui Télévision ‘e te rēni natirara www.tntv.pf