Te ‘apu tumu ‘a tō tuha’a pae, ‘e tupu ‘i tahiti mai te 3-10 nō novema

‘Ua ineine tō Rapa nō tāna rautīra’a

Tamari’i nō Rapa ‘i Tahiti tōna i’oa ‘i mūta’a ra, ‘e mai te matahiti 2022 ra ‘o tamariki rapa, ‘ua tere tōna mono peretiteni Pierrot Faraire ‘i roto i te mau ‘oire nō te fārerei te nūna’a nō tuha’a pae.

5 matahiti teie fārereira’a ‘a te nūna’a tuha’a pae ‘e ora ra ‘i tahiti i te tupu hope’ara’a, ‘i teie haerera’a nā tō Rapa ‘e rautī mai teie fa’anahora’a:

« ‘E, teie haerera’a nā Rapa ‘e rautī. Muri mai ‘o Raivava’e, Rurutu, Tupua’i ‘e te motu nō Rimatara roa atu ai. Nā Rapa ra ‘e rautī, teie ‘apu tumu, mai te ‘ōmuara’a ‘e tae roa atu te taime ‘a fa’aoti ai teie ‘apu tumu ».

‘Ua tere ‘oe ‘i roto i tera ‘e tera ‘oire fa’arurura’a ihoa tera nūna’a tō ‘oe ‘aore te nūna’a nō tuha’a pae. ‘Ua ineine, maoro mahana noa?:

« ‘Ua ineine te vāhi ‘i reira ‘e tupu ai teie ‘ohipa, ‘i Aorai Tini Hau…te toe noa, te ta’ata. ‘A ti’a mai, haere mai. Nō reira ‘i fa’aruru hia ai. ‘Ua ruruhia ‘i Papeno’o ‘e ‘ua ruruhia ‘i Papara. ‘Ua haere ato’a vau nā roto ‘i te mau fare ha’api’ira’a ‘e parauparau te mau tamari’i. ‘Ua fa’ari’i poupou hia mai vau ‘e rātou. ‘E ‘ua nā’o mai rātou, ‘aita, ‘e haere mai ihoa rātou. Te toe noa ra tō Tahiti iti, tō Taravao ma, ‘e fa’atupu ato’a hia tetahi fārereira’a, nō te tau’aparau ato’a ‘i ni’a ‘i teie ‘apu tumu ».

Tera te pitira’a ‘o te fārereira’a, ‘e anira’a ihoa teie ‘o te nūna’a tuha’a pae ‘e ora ra ‘i’ō nei?:

« Te reira, nō te mea ‘ia hi’ohia te nūna’a tuha’a pae ‘i Tahiti nei, mea huru rahi…Te tai’ora’a hia te feiā nō Rapa te fa’aea ra ‘i’ō nei, ua piri i te 3 tauatini ta’ata. ‘E hapehape ana’e, ‘ua hau paha…nō rātou teie fa’anahora’a ‘apu tumu ‘i fa’anahohia. ‘Eiaha noa ra nā tō Rapa noa, no te tā’atora’a ‘o te mau pae tuha’a pae ma. No te mea, tera mau Rapa ‘e fa’aea ra ‘i’ō nei, ‘aita ato’a rātou ‘e ‘ite ra te parau ‘o te hīro’a tumu no tuha’a pae. Nā rātou ‘i parau mai, ha’atupu, ia ‘ite ato’a rātou te parau ‘o te hīro’a tumu ‘o tuha’a pae ma ».

Mea rahi te mau tamari’i Rapa ua ‘ite tōna reo ‘aore ra tei roto i te ha’api’ira’a ‘i tōna reo?:

« Te rahira’a ‘o te feiā ‘āpī no Rapa ‘e fa’aea ra ‘i Tahiti nei, ‘aita ‘i ‘ite ‘i tōna reo. Tera ra mau ta’ata ‘e fa’aea ra i Rapa, ‘oia ia. Mea tītauhia ihoa ‘e fa’atupu teie mau fārereira’a, ‘ia ha’api’i ia ratou te reo. ‘Ua mau tā mātou fare vāna’a, parau hia, Rapa ‘akatu. Te fā, ha’api’i te reo. ‘E ha’api’i ihoa tera mau mero ‘o te rapa ‘akatu ‘i tō Rapa, ‘e fa’atupu hia te ha’api’ira’a reo rapa ‘i Tahiti nei ».

Nā ‘oe ‘e peretiteni ra tera fare vāna’a?:

« Nā’u ‘e peretiteni ra, ‘ua ha’amata ‘ena mātou ‘i te fa’a’ohipa ‘i tō mātou reo, ‘aita ā teie fare vāna’a ‘i ha’amauhia atu ra. ‘Ua tātara hia ‘e mātou te pīpīria nā roto i te reo. ‘Ua oti tā mātou ‘āpapara’a ta’o rapa, ua ‘oti pauroa. Teie nei ra, ha’amana roa hia atu ra mātou, ‘i feruri ai mātou, ‘eiaha ia mo’ehia tā mātou mau tamari’i ‘e fa’aea ra ‘i te ara. »

Te mou ra te reo, ‘ia hi’o ‘oe?:

« ‘E, no te mea, tei roto tātou ‘i te paremora’a ‘o te mau peu ‘a verā ma, ‘eiaha ‘e mo’ehia. Te mea ‘e māta’u hia ra…’ē paremo roa atu ai. Mea tano ihoa,’e ha’api’i…ia vai noa mai teie reo tō mātou ‘i roto i te tau…’e ti’a tātou ‘i ni’a, ha’api’i tā tātou mau tamari’i. Te reo, te ‘ori ‘e te vai atu ra… »