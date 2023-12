Rahi te mau ature pohepohe ‘i te tahatai no Vaipa’e’e ‘i te motu no Ua Huka

Ua ha’amata teie ‘ohipa māere ‘i te tupu ‘a piti mahana teie nei « ‘i te ha’amatara’a mai mea iti roa te i’a pohepohe, te hāerera’a mai te piti ‘o te mahana, mea rahi roa atu te i’a tā mātou ‘i ‘ite ‘i ni’a i te one » Ranka AUNOA, mono tāvana mātamua no te motu no Ua Huka. ‘E ‘e riro ato’a ra e, ‘a tahi nei teie nūna’a ‘a ora ai ‘i teie huru ‘ohipa.

‘E muriāvai tō roto i teie ‘āfa’a no Vaipa’e’e, ‘āfa’a rahi roa a’e teie no Ua Huka. Ia au ‘i te mau ‘aivāna’a nō Tahiti, mai te CRIOBE, tei ‘ite ato’a i teie mau hōho’a ‘a te mono tāvana « ‘e tetahi mana’o ‘i matara mai mai roto mai ia rātou, nā te ahu o te miti mania paha ‘i ‘ore ai teie mau i’a ‘i ora mai ». Inaha, hau ‘i te piti hepetoma i teie nei, te fa’aruru nei teie motu no te Henua Enana i te pa’urā. Tau mahana teie nei, ua nanu te miti, ‘e ‘e riro ra e, ua horo te i’a ‘i roto i te tahora ‘i ni’a i te ateara’a hānere metera ‘i uta.

Hau ‘i te hānere ature pohepohe ‘i ‘ite hia ‘i te muriāvai (Hōho’a Ranka AUNOA)

‘I te mahana mātamua, ua ‘ohi te huira’atira ‘i teie i’a no te ‘amu, te pitira’a rā ‘o te mahana, ua ‘ōpani te ‘oire ‘e ia ‘ohihia teie mau ature pohepohe ia ‘ore te ta’ata ia ma’ihia.

Ua tonohia te mau rave ‘ohipa ‘e te mau mātini ‘a te ‘oire ‘i teie po’ipo’i no te ‘ohi i teie mau ature pohepohe, tei ha’apo’ihia.