Te ma’i hipa roto i te fare ha’api’ira’a : te ‘imi nei te fa’aterera’a nō te autaea’era’a ‘e te ha’api’ira’a i te mau rāve’a

I teie mahana ma'a i te 'aua tiare no pa'ofai, ua fa'anaho te fa'aterera'a hau no te ha'api'ira'a, tō te autaea'era'a 'e te tā'atira'a "Entre deux monde" 'i te hō'ē rurura'a no te feruri 'āmui 'i ni'a 'i te mau rāve'a 'e nehenehe 'e patu no te ha'amaita'i te orara'a 'o te mau tamari'i tei ro'o-hia 'i te ma'i hipa roto. 'Inaha, 'i te fenua nei, tītauhia 'e tauturu 'i teie mau tamari'i 'i roto 'i te orara'a tōtaiete 'e 'i roto i te fare ha'api'ira'a.