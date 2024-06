Fa’a’era’a ‘ohipa na te mau ‘orometua ha’api’i, ‘ananahi, mahana maha

Mai te peu, ‘ua pi’i te aupupu pāruru SNUipp-FSU Pōrīnetia ia fa’a’ea te ‘ohipa, ‘aita te toe’a ‘o te mau aupupu mai te ‘āmuitahira’a UNSA Education de Polynésie, e pe’e ra i teie fa’a’uera’a.

Tera ra, ‘e ‘ōpani te tahi pae o te mau fare ha’api’ira’a:

Faaa: Heiri, Vaiaha, Farehei Nui cycle 2

Punaauia: Maehaa Nui, Atinuu, Uriri Nui e Punavai Plaine (‘e vai matara te toe’a o te mau fare ha’api’ira’a, e riro ra, te mau ha’api’ira’a i te taupupū ri’i)

Pirae: Fare ha’api’ira’a Tuatahi no Taaone, Fare ha’api’ira’a Tamahou no Tuterai Tane, Fare ha’api’ira’a Tuatahi no Tuterai Tane.

E riro teie tārena o te mau fare ha’api’ira’a te ‘ōpani i teie mahana maha i te roa atu ā i teie mau taime i muri nei.