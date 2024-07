‘Ua mana te fa’aeara’a ‘ohipa i te taiete ADT i teie mōnirē 22 no tiurai, taiete teie ‘e tī’a’au nei te terera’a ‘ohipa i ni’a i te mau tahua taura’a manureva no Rangiroa, Raiatea, Bora Bora ‘e i Tahiti-Fa’a’a. ‘E mai te mea, ‘aita te mau tau’araparau ‘i tupu ‘inanahi ra ‘e te paoti rahi o te taiete Gwenvaël Ronsin-Hardy. ‘Ua fa’aea te mau rave ‘ohipa i te tuira’a pō mōnirē. 10 anira’a tei tu’uhia ‘e te ‘āmuitahira’a aupupu pāruru (CSTP/FO, CSIP, O oe to oe rima ‘e Otahi). ‘I teie poi’po’i taupupū roa te mau rerera’a manureva i raromata’i ‘e ‘i Rangiroa. Tetahi pae tei fa’anu’u hia, te toe’a tei fa’a’ore roa hia.

‘Ua fa’aoti te taiete Air Tahiti ‘e fa’a’ore te tā’ato’ara’a ‘o tāna mau rerera’a, haere ‘e ho’i mai, mai Raiatea, Bora Bora ‘e Rangiroa i teie mahana 22 no tiurai, tōna aura’a, 19 tere i roto i teie mau motu tārenahia no teie mōnirē. Te tumu, ‘aita ‘e mūto’i tupohe auahi i ni’a i teie mau tahua taura’a manureva no te arai te tuha’a o te pārurura’a ‘ia tau ‘e ‘ia rere te manureva. ‘Āre’a te toe’a ‘o te mau rerera’a, ‘aita ā ‘i ha’afifi hia, ‘e riro ra te tahi mau tere i te taupupu ri’i i te pae o te hora. Te tītau fa’ahou nei te taiete i te mau horopātete, ‘ia haere i ni’a i tāna tahua natirara nō te hi’o te mau parau ‘āpī. ‘E nō ‘outou tei fa’aau tō ‘outou tere i te mau motu i roto i te mau piha fa’atianianira’a, ‘e tano ‘i ‘outou ‘ia ha’afatata atu ia rātou no te mau ha’amāramaramara’a ta’a’ē. No ‘outou tei fa’atae hia i te hō’ē parau poto tāireuira ‘aore ra ratauira no roto mai i te taiete manureva ‘e te vai ra te mau nūmera 1001 ‘e te 1019, ‘eiaha ‘e hitima’ue, mau rāve’a ana’e teie ‘ia ‘ore tō ‘outou pārahira’a i roto i te manureva, ‘ia mahere.

Te taiete a Air Moana tei fa’a’ore ato’a ‘i tāna mau rerera’a manureva i teie mōnirē, 11 rahira’a mau tere. ‘E ‘ua tītau i tāna mau horopātete ia haere i tāna piha ‘ohipa, ‘i ni’a i tāna reini natirara ‘aore ra ‘ia tāniuniu atu i te 40.48.40.00, ‘ia ‘ore te vai ato’a ra tāna ratauira [email protected]. no tāna mau parau ‘āpī.

‘I te motu nō Ra’iatea, ‘ua ara ‘ena te rahira’a ‘o te mau horopātete i teie fifi, no te toe’a i te taera’a atu i mua i te ‘ūputa tomora’a ‘o te tahua taura’a manureva tō rātou ‘itera’a te parau ‘āpī. No te mau ta’ata i fa’aau ‘e reva i teie hepetoma, ua tāpapa atu ia te mau vāhi ha’amāramaramara’a a te mau taiete manureva. « Te ‘āpe’e maite nei mātou teie fa’aeara’a ‘ohipa. ‘E te fa’aāra nei matou te mau horopātete i te nu’ura’a ‘o te ‘ohipa. No teie taime, ‘aite ratou ‘e maniania nei, ‘ua ta’a ia ratou ‘e’ere ‘o mātou te tumu o teie fifi » David HUNTER rave ‘ohipa i te taiete Air Moana i Ra’iatea.

‘E ‘a tīa’i noa ai vetahi, mā te ti’aturi e ‘e matara teie fifi teie mahana. ‘I to rātou pae, ‘e ta’ira’a reo ta’a’ē no roto mai i te mau ti’a aupupu pāruru mai ia Cyril LEGAYIC, no te aupupu pāruru CSIP, i teie po’ipo’i tei roto noa ā rātou i te tīa’ira’a i te hō’ē fārereira’a ‘e te fa’aterera’a ‘a te taiete ADT. « Te tīa’i ra mātou ia tītau mai ‘ona ia mātou no teie mahana,’eite mātou ‘e hina’aro na roto te vaha noa tītaura’a, ‘āfa’i mai hō’ē parau fa’a’ite ra’a atu ‘e fārerei tātou i te hora mea ‘i terā pū ‘ohipa pauroa. Te tīa’i ra mātou. ‘E mana’o vau, ‘e fārerei paha te paoti rahi te peretiteni ‘o te hau fenua. ‘Aita vau ‘i ‘ite i te hora ha no te taura’aparau i ni’a i teie mau fifi ‘e fārerei hia ra ‘e toru tahua taura’a manureva roto te mau motu, Ra’iātea, Bora Bora ‘e o Rangiroa ».

A tīa’i noa atu ra, 2400 horopātete tei fifi teie mahana na roto teie fa’aeara’a ‘ohipa, nūmera te riro ā i te mara’a ‘ananahi, mahana piti. Inaha, no te taiete Air Tahiti, 1000 horopātete hau tāna ‘e tīa’i fa’ahou ra no te 23 no tiurai, rotopū ia rātou te mau rātere. ‘I Ra’iātea, 300 horopātete tei mau, ‘e mau rātere ‘e ‘e feiā ma’i ato’a ra tei ‘ere ‘i tā rātou mau hi’opo’ara’a ‘i Tahiti nei.