Te tītau fa’ahou-hia ra ‘i tō Mo’orea ia rave ‘i te rā’au māriri fe’efe’e

Ia ‘amu 80 tae atu 95 % ‘o te huira’atira no Mo’orea ‘i te rā’au āraira’a ma’i māriri fe’efe’e, te fā ia ‘a te fa’aterera’a no te ea, te fare ma’i ‘e te ‘oire no Mo’orea-mai’ao.

No te tuati ma’i Puea Aroquiame ‘e ‘ohipa ra ‘i te fare ma’i nō ‘Aferaitu « ua fa’aea teie ma’i tera ra ua vai noa ‘o Mo’orea i raro a’e ‘i te hi’opo’ara’a. ‘E hō’ē ā ato’a i roto ‘i te mau motu tā’ato’a ‘o tō tātou fenua nei. Teie ra, ‘i roto ‘ina piti matahiti i muri ia tātou, ua ‘ite-hia e ‘a, te ho’iho’i maru noa ra. ‘Eiaha pa’i ia ‘e tīa’i ia rahi roa, ‘i teie ra’a ra taime pi’i-hia ai te nūna’a ‘a ho’i mai ‘e ‘a rave ‘i tā tātou rā’au māriri ».

Matahiti 2022 ra, tei raro a’e i te 1% te rahira’a ta’ata mā’ohi tei ‘ite-hia te ma’i fe’efe’e. ‘A 8 matahiti ‘i teie nei te tape’ara’a-hia te ‘ōperera’a ‘o taua rā’au. ‘I teie mahana 66 ta’ata tei ‘ite hia teie ma’i ‘i Mo’orea. Te tumu ia ‘i rave fa’ahou-hia ai teie ōperera’a rā’au, ‘ōperera’a fāri’i maita’i-hia e te huira’atira.

« Tau matahiti teie nei, ‘aita vau ‘i rave ‘i teie rā’au, teie mahana te ti’a mai nei vau nō te rave teie rā’au ‘e tā’u mau tamari’i nō te pāruru ia tātou ‘e ia mātou pā’ato’a » te reo māuruuru teie ‘o Mahealanie Richmond vahine no Mo’orea.



Nō te fa’aōhie ‘i taua ōperera’a, ua tītau-hia hau ‘i te 60 ta’ata mai roto mai ‘i te fa’aterera’a ‘o te ea tae noa atu ‘i te ‘oire nō Mo’orea-mai’ao ‘e te fare ma’i nō ‘Afareaitu. Mai te peu mea ‘ōhie taua ōperera’a ‘i te feiā pa’ari ‘āreà no te mau tamari’i ‘e’ere roa atu.



« Tītauhia ia mātou ia ‘imi te mau rāve’a nō te tauturura’a ia rātou. ‘Āfai mai tera mau tamāroa ‘aore ra tera mau tamahine, ‘e parau ia ratou ‘a ‘e champion ‘oe, ‘o ‘oe te champion tā ‘outou piha. Parau ana’e mai ‘ē, pāpū maita’i ihoa ia ia’u e ‘e rave ihoa ia ‘oe tera rā’au. Tera ia te tahi mau rāve’a ‘aita ana’e ‘e noa’a ‘e ‘amu tera mau huero. Tītauhia ‘e ha’amarū mai tera mau huero, fa’ahu’ahua ia oti ‘e tu’u ‘i roto i te mā’a compote. Oti ana’e horo’a atu ai, mea ‘ōhie ato’a pa’i ia ia rātou ia rave ana’e » Ioane Putu, rave ‘ohipa ‘i te fa’aterera’a ‘o te ea.

‘E tāmau ā te ‘ōperera’a rā’au āraira’a ‘i te ma’i māriri fe’efe’e tae atu ‘i te 30 nō Novema. No te feiā ‘e rave nei ‘i te ‘ohipa ‘i Pape’ete, ua fa’ata’a ato’a-hia te ‘ōperera’a rā’au nā roto ‘i te mau fare toa no Mo’orea. ‘E te reira, mai te hora 3 ‘i te ahiahi tae atu ‘i te hora 6 ‘i te pō. 18 haere atu ‘i te 22 tauatini ta’ata nō Mo’orea te mana’o-hia ra ‘e ia rave teie rā’au māriri.