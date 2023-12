« A tahi nei rātou ‘a ‘ara’ara ai te mata, mea taere roa » te pāhonora’a ‘a te peretiteni Moetai BROTHERSON

Ua roaa ‘i tā mātou pāpa’i ve’a te pāhonora’a ‘a te peretiteni ‘o Pōrīnetia, Moetai BROTHERSON, tei fa’aha’amana’o fa’ahou « mai te ‘ōmuara’a no teie fa’aineinera’a no Teahupoo, ua ‘āmui hia te tōmite fa’atere no te Horue ‘i roto i te Ao nei, ‘oia ho’i te ISA, ‘i roto ‘i te mau tau’ara’aparau. ‘A tahi nei rātou ‘a ‘ara’ara ai te mata, mea tāere roa »

‘I te ‘ōmuara’a ‘āva’e Tītema, ua fa’a’ite te ta’atira’a ISA ‘i tōna mana’o māuruuru ‘i te fa’ataimera’a hia te mau patura’a ‘i Teahupoo muri mai te fifi ‘i tupu ‘i ni’a ‘i te to’a ‘i te taime ‘a fa’a’ohipa hia ai te pa’epa’e nō te uta te mau tauiha’a patura’a fare. I reira ato’a te peretiteni Moetai BROTHERSON ‘i te ha’apāpūra’a ‘i tāna fa’a’otira’a, ‘e ‘imi te mau rāve’a ato’a e ia tupu ihoa te Heiva nui no te Horue i Pōrīnetia nei… »ua fa’ahiti ‘eana hia te parau nō te fa’a’ohipara’a te mau mātini tāviri hōho’a ha’amauhia ‘i ni’a ‘i te fenua ‘e tae noa atu te mau moiha’a tāviri hōho’a parauhia te « Drone ». Ua uiui mātou te mana’o ‘o teie tōmite ISA, ‘e nehenehe anei ‘e rave te mau hi’opo’ara’a mai te fenua, mā te fa’a’ohipa teie mau rāve’a, tā rātou pāhonora’a, E, penea’e ‘e nehenehe. ‘Aita rā ‘e pāhonora’a pāpū. ‘I tō mātou pae, ua nu’u mātou ‘i te mau ‘ohipa, mā te rave ‘i te mau fa’a’otira’a, ‘e mara’a ia matou ‘e iau ‘i te tārena ‘ōhipara’a. ‘Aita rātou ‘i parau mai, ‘eaha te moiha’a tāviri hōho’a’i roto ‘i te ra’i ‘e mea tano roa a’e. ‘Aita ato’a ‘e ha’apāpūra’a e, eaha te ‘ohipa ‘e riro ‘i te tupu mai, mai te peu noa atu ‘e topa mai te Ua. ‘I roto ‘i te puta ‘i fa’atae hia mai ‘e te tōmīte ISA ‘i roto ‘i tō mātou nei rima, ‘aita atu ‘e pāhonora’a ‘i ni’a ‘i teie mau uira’a ».

Ua tāmau te ‘ohipa patura’a ‘i te pa’epa’e ‘apī ‘i Teahupoo, ‘e mai te mahana pae ‘i ma’iri a’e nei te tāmau atoa ra te mau tamatamatara’a, muri mai hou hia ai te to’a. Tei papu, ua tu’u te fa’aterera’a fenua ‘i te ho’ē horora’a, te tumu, ua ‘īriti hia tāna mau poito.