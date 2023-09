Yan Jambet a démissionné de la direction de l’OPH, une bonne nouvelle pour le Tavini

Soulagement dans les rangs du Tavini après l’annonce jeudi soir du président du Pays, Moetai Brotherson à son retour de Paris. Celle de la démission du directeur de l’OPH, Yan Jambet au micro de Tahiti infos et Polynésie la 1ère. « Je suis heureuse que cette affaire se termine, on va continuer à aller de l’avant » résume la vice-présidente, Eliane Tevahitua. « Ça répond aux souhaits de la majorité, s’il a démissionné il faut le remercier » abonde Tapati Mitema, cadre du parti. « C’est bien, je pense qu’il a pris une bonne décision pour lui et pour tout le monde » indique pour sa part le leader du Tavini, Oscar Temaru. Quant aux rumeurs de dissension au sein de la formation indépendantiste, elles sont infondées assure-t-il : « Il n’y a aucun problème au Tavini ».

La réunion interministérielle de mercredi avait déjà permis à la ministre du Logement, Chantal Galenon, d’évoquer le cas du directeur de l’OPH. Mais ce sont les conclusions d’un comité de majorité qui ont convaincu le directeur de poser sa démission. Au micro de Polynésie la 1ère et Tahiti infos jeudi soir, le président du Pays tout juste de retour de Paris a regretté « le lynchage » visant Yan Jambet. Ce dernier est d’ailleurs attendu aujourd’hui à la Présidence pour évoquer sa démission directement avec le président du Pays.